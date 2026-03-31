A novembre erano stati accolti in Francia e a marzo hanno ricambiato l’accoglienza ricevuta. I 12 allievi delle Classi seconde dell’Alberghiero e dell’Istituto Tecnico “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli erano stati accompagnati a Montélimar dal Prof. Alberto Oliva (Referente Progetto Erasmus) e dalla Docente di Lingua francese Prof.ssa Marianna D’Amico, membro dello Staff di Vicepresidenza.

“Proseguono a pieno ritmo le attività e le iniziative legate all’Erasmus+ – ha sottolineato la Prof.ssa Angela Di Sabatino (Persona di contatto Erasmus) – Ringrazio la Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi, la Prof.ssa Anna Capodacqua, Seconda Collaboratrice della Dirigente scolastica, i colleghi Chiara Brunetti e Alberto Oliva (Referenti Progetto Erasmus), che hanno accolto gli allievi, i docenti Luciano Cucullo, Michele Limotta, Francesco Riili, Renato D’Aloia e Carmen Piccolo, gli Assistenti Fabio Bucciarelli, Tiziana Feliciano e tutti coloro che hanno collaborato ai diversi appuntamenti Erasmus. Montélimar è una bellissima città turistica che si trova nella Valle del Rodano alle porte della Provenza, a un’ora da Avignone e a un’ora e mezza da Marsiglia, ed è stato davvero molto interessante conoscere da vicino il Lycée General et Technologique Alain Borne”.

“L’Erasmus rappresenta uno strumento fondamentale per potenziare le competenze linguistiche e culturali dei nostri allievi e ne abbiamo già diverse volte sperimentato l’efficacia – ha aggiunto la Prof.ssa Marianna D’Amico.

Erasmus al “Di Vittorio” di Ladispoli, viaggiare per imparare

Durante il soggiorno, gli studenti hanno preso parte a diverse iniziative didattiche e culturali organizzate dall’Istituto in base ad un programma che ha previsto momenti di lavoro comune, attività di confronto tra sistemi educativi e visite sul territorio”. “L’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” considera da sempre prioritaria una strategia didattico-formativa orientata verso lo scenario internazionale e basata sul valore dell’interculturalità. – hanno sottolineato il Prof. Alberto Oliva e la Prof.ssa Chiara Brunetti – E’ infatti convinzione profonda della Presidenza e del suo Team che esperienze di internazionalizzazione da condividere con scuole di diversi Paesi possiedano una straordinaria forza propulsiva in grado non soltanto di potenziare le competenze linguistiche degli allievi, ma anche e soprattutto di entrare in contatto diretto con altre culture, nella prospettiva di quell’educazione alla cittadinanza europea che rimane un obiettivo primario della formazione e un insostituibile percorso di crescita”.

Durante la settimana gli studenti francesi e italiani hanno partecipato a diverse attività: show-cooking e lezioni sul lessico dell’alimentazione svolte in italiano e francese, coordinate dal prof. Alberto Oliva, con pranzo a buffet e degustazione di prodotti tipici del territorio; visite della Roma antica e barocca; laboratori STEM con visori e tecnologie 3D; dibattiti sui temi più importanti dell’Agenda 2030. Un’esperienza intensa che ha lasciato negli studenti non solo nuove competenze, ma il desiderio profondo di continuare ad esplorare, conoscere e costruire il proprio futuro in una prospettiva interculturale basata sul dialogo e sulla condivisione.