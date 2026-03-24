Mammografie, test HPV e screening colon-retto direttamente nei centri urbani per facilitare l’accesso alla diagnosi precoce

Prevenzione in movimento: l’Unità mobile della ASL Roma 4 porta gli screening tra i cittadini –

La prevenzione sanitaria si fa sempre più vicina ai cittadini grazie all’iniziativa promossa dalla ASL Roma 4, che ha attivato un’Unità mobile dedicata agli screening oncologici gratuiti. Un servizio itinerante pensato per raggiungere direttamente la popolazione, riducendo le difficoltà di accesso e incentivando la partecipazione ai programmi di prevenzione.

A bordo della struttura mobile sarà possibile effettuare mammografie per la diagnosi precoce del tumore al seno, sottoporsi allo screening citologico con test HPV per la prevenzione del tumore al collo dell’utero e ritirare o consegnare il kit per lo screening del colon-retto. Prestazioni fondamentali che rientrano nei programmi di sanità pubblica e che vengono offerte gratuitamente alle categorie interessate.

Il calendario delle prossime tappe prevede la presenza dell’Unità mobile ad Anguillara Sabazia fino al 24 aprile, in Viale Reginaldo Belloni, e successivamente a Bracciano, dal 27 aprile al 26 giugno, presso il parcheggio del Palaprovincia. In entrambe le località il servizio sarà attivo dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione della salute sul territorio, con l’obiettivo di aumentare l’adesione agli screening e favorire diagnosi tempestive, fondamentali per migliorare le possibilità di cura e ridurre l’impatto delle patologie oncologiche.

Per consultare il calendario completo e ottenere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della ASL Roma 4.