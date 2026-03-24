Furgone in fiamme a Santa Severa, intervento dei Vigili del fuoco: nessun ferito

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Santa Severa, dove intorno alle 19 un furgone ha preso fuoco in via Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A.

Alto il timore tra i residenti della zona, allarmati dalle fiamme molto alte e dalla densa colonna di fumo sprigionatasi dal mezzo. Decisivo l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e provveduto a mettere in sicurezza l’area.

L’azione tempestiva dei pompieri ha evitato che l’incendio potesse propagarsi alle attività commerciali situate nelle immediate vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.