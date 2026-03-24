Al centro del dibattito le ricadute sociali ed economiche del calo delle nascite e la necessità di politiche integrate tra istituzioni, scuola, Chiesa e mondo produttivo

Inverno demografico, confronto promosso dalla Diocesi: presente l’assessore Frappa: “Serve un impegno condiviso per sostenere famiglie e giovani” –

di Marco Di Marzio

Si è svolto un importante momento di confronto dedicato al tema dell’inverno demografico e alle sue ricadute sociali ed economiche, promosso dalla Diocesi di Porto Santa Rufina. All’incontro ha preso parte anche l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Il dibattito, caratterizzato da interventi di alto profilo, ha evidenziato la complessità di una sfida che investe l’intero tessuto sociale ed economico. È emersa con forza la necessità di superare approcci frammentati, puntando invece su una responsabilità condivisa e su un’azione sinergica tra istituzioni, sistema scolastico, comunità ecclesiale e mondo produttivo.

«Siamo di fronte a una sfida che chiama tutti a fare la propria parte – ha dichiarato l’assessore Frappa –. Le istituzioni locali rappresentano il primo presidio di prossimità, ma da sole non sono sufficienti. È necessario costruire una visione comune e attivare politiche integrate capaci di sostenere concretamente le famiglie, valorizzare i giovani e restituire fiducia nel futuro».

L’incontro ha rappresentato un’occasione significativa per rafforzare il dialogo tra i diversi attori del territorio e per ribadire l’urgenza di strategie condivise e di lungo periodo, in grado di affrontare in modo efficace una delle principali sfide del nostro tempo.