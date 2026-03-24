Dati Mimit: prezzi medi ancora elevati, ma la verde scende dopo gli ultimi interventi

Carburanti, il diesel supera i 2 euro: benzina in calo a 1,74 –

Il prezzo dei carburanti resta sotto osservazione in Italia, con il gasolio che torna sopra la soglia dei 2 euro al litro mentre la benzina mostra segnali di lieve riduzione. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il diesel in modalità self service si attesta intorno ai 2,02 euro al litro, mentre la benzina scende a circa 1,74 euro.

Il quadro conferma una fase ancora complessa per automobilisti e imprese, con il diesel che continua a mantenersi su livelli elevati, anche a causa delle tensioni internazionali e dell’andamento dei prodotti raffinati. Negli ultimi giorni, infatti, il prezzo medio del gasolio ha oscillato attorno alla soglia dei 2 euro, superandola in diverse rilevazioni nazionali.

Diversa la dinamica della benzina, che registra un calo rispetto ai giorni precedenti. Il ribasso è legato anche agli effetti delle misure adottate e all’adeguamento dei listini da parte dei distributori, con una riduzione che ha riportato i valori sotto quelli registrati a metà mese.

Nonostante il leggero alleggerimento per la verde, il costo dei carburanti resta comunque elevato nel confronto con i mesi precedenti, con ripercussioni dirette sui costi di trasporto e, di conseguenza, sull’inflazione. Il monitoraggio del Mimit prosegue quotidianamente per verificare l’andamento dei prezzi e individuare eventuali anomalie o fenomeni speculativi.

In attesa di ulteriori sviluppi, il mercato resta dunque in equilibrio precario: se da un lato la benzina offre un piccolo sollievo agli automobilisti, dall’altro il diesel continua a pesare in modo significativo sui bilanci di famiglie e imprese.