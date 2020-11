Share Pin 2 Condivisioni

Lo dichiara il delegato alla Sicurezza: ”Distribuite centinaia di mascherine ai cittadini più “distratti”. Ottima sinergia tra Comune, forze dell’ordine e volontariato

”Prevenzione anti-covid, Fiumicino non ‘chiude’ ma controlla”

”Prevenzione anti-covid, Fiumicino non ‘chiude’ ma controlla”

Giovedì 12 novembre il Sindaco Montino ha riunito il COC (Centro Operativo Comunale) cui hanno partecipato Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Protezione Civile, i Dirigenti del Comune delle varie aree interessate e Domenico Parente, in qualità di delegato alla Sicurezza, allo scopo di coordinare l’impiego e la dislocazione di un consistente numero tra agenti e volontari.

“A differenza di quanto deciso da altre amministrazioni comunali del Lazio – spiega Parente -, Montino ha ritenuto di non inasprire ulteriormente le restrizioni stabilite dal governo centrale e dunque di non prevedere la chiusura delle strade e dei luoghi maggiormente frequentati, ma piuttosto ha esplicitato l’urgente necessità di intensificare i controlli in particolare in alcune zone del territorio (Torre Clementina, Fregene, i parchi e tutto il litorale).

E ancora una volta, grazie alla collaborazione instaurata da lungo tempo con le forze di polizia e le associazioni di Volontariato, il rapporto tra le varie componenti ha permesso il raggiungimento di un importante obiettivo: evitare assembramenti e comportamenti contrari alle norme anti contagio.

Sono stati impegnati circa 50 volontari oltre a numerosi agenti delle varie forze dell’ordine, ad effettuare il servizio durante quest’ultimo fine settimana di tutto il litorale, su via di Torre Clementina, in Darsena, a Fregene, nei parchi e in tutte le aree maggiormente a rischio assembramento.

L’iniziativa ha avuto il suo punto di forza nella distribuzione, a chi non aveva la mascherina, di presidi chirurgici di protezione personale; centinaia di mascherine erano a disposizione dei volontari per ricordare ai più… distratti (per lo più romani), come sia fondamentale indossare le mascherine anche all’aperto. Niente multe a raffica, quindi, ma persuasione e strumenti adatti a proteggerci. Una scelta ben precisa, che mette Fiumicino al primo posto nel campo della prevenzione più che in quello della repressione.

Naturalmente non è mancata la presenza costante dei Comandanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza e Polizia Municipale, nonché la mia presenza, tutte le giornate di sabato e domenica.

Devo dire con soddisfazione che non abbiamo registrato episodi degni di rilievo, nonostante la presenza di numerosi romani attratti dalle giornate tiepide.

Sono particolarmente grato- conclude Parente – ai volontari, sempre presenti, solerti e instancabili. E sono particolarmente soddisfatto dei risultati raggiunti grazie alla cooperazione tra amministrazione e forze dell’ordine”.