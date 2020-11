Share Pin 1 Condivisioni

Intervenuta prontamente la Compagnia di Frascati

Droga, proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri: due arresti in poche ore

Ieri pomeriggio, in poche ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato due persone a Tor Bella Monaca.

In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, è finito un 55enne romano, già noto alle forze dell’ordine, fermato per un controllo in via dell’Archeologia e trovato in possesso di 54 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 25 g e 965 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Poco dopo, sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 37enne, originario di Battipaglia (SA), in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, emessa in data 11 novembre 2020 dal Tribunale di Velletri – Ufficio Gip.

Il provvedimento scaturisce a seguito delle segnalazioni dei Carabinieri che hanno accertato le reiterate violazioni della misura in atto, commesse dall’uomo.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Velletri.