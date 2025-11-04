“Si é da poco concluso il Consiglio comunale in cui, a seguito di una mozione presentata sul tema della sanità, la massima assise cittadina si è espressa all’unanimità chiedendo alla Regione Lazio di pianificare la realizzazione di un presidio ospedaliero dotato di pronto soccorso al servizio del Distretto 2 della Asl Rm 4. Si è chiesto anche di potenziare nell’immediato il pronto intervento nel territorio in cui ricadono i Comuni di Ladispoli e Cerveteri”.

Presidio ospedaliero nel distretto 2, mozione unanime a Ladispoli

Lo dichiara in una nota il Sindaco Alessandro Grando.

“Ricordo – prosegue il primo cittadino – che il Consiglio regionale si era già espresso favorevolmente su questa proposta, votando all’unanimità una mozione presentata durante la precedente legislatura.

La sanità é un argomento delicato che deve unire le forze politiche in una battaglia unitaria a tutela della salute dei nostri concittadini”, conclude.