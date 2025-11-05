FL5, circolazione sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia

Aggiornamento – ore 5:30

La circolazione è sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 8601 Genova Piazza Principe (5:18) – Roma Termini (10:18) : il treno oggi è instradato da Pisa a Roma sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8606 Roma Termini (6:42) – Torino Porta Nuova (13:40) : il treno oggi è instradato da Roma e Pisa sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

• FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (12:30) : il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8551 Genova Piazza Principe (7:20) – Roma Termini (11:37) , che oggi ferma anche a Chiavari, Massa Centro e Viareggio.

• FA 8556 Roma Termini (16:20) – Genova Piazza principe (20:32): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FB 8626 Roma Termini (16:42) – Genova Piazza Principe (21:50).

• IC 501 Sestri Levante (4:53) – Napoli Centrale (12:29) : il treno oggi è instradato tra Pisa a Roma via Firenze Rifredi e non ferma a Livorno Centrale, Cecina, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense.

Ferma a Roma Tiburtina.

• ICN 879 Torino Porta Nuova (21:45) – Salerno (9:56) del 4 novembre: il treno è fermo a Grosseto dalle ore 4:42.

• ICN 854 Reggio Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40) del 4 novembre: il treno oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Firenze Rifredi e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Livorno Centrale.

Ferma a Roma Tiburtina.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento – ore 4:30

La circolazione è sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per verifiche tecniche alla linea elettrica.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Seguono aggiornamenti.