Presenza di roditori al Tyrsenia, i chiarimenti dell’amministrazione di Cerveteri

Conclusa poco fa un sopralluogo. Un ulteriore domani alle 6

Con questo messaggio desideriamo, con la massima trasparenza, aggiornarvi su quanto sta avvenendo in queste ore presso il plesso Tyrsenia, così che possiate avere un quadro chiaro e completo della situazione.

A seguito della segnalazione avvenuta questa mattina della presenza di un unico roditore all’interno della sezione D del plesso Tyrsenia, sono state attivate immediatamente tutte le procedure previste in questi casi, in collaborazione con la ditta di derattizzazione incaricata dal Comune.

La sezione D è stata immediatamente chiusa e sottoposta a intervento di derattizzazione e completa sanificazione.

Successivamente, tutte le aule del plesso, mensa compresa, sono state controllate in modo approfondito, disinfestate e sanificate.

Alle ore 18 si è tenuto un ulteriore controllo, che si è concluso proprio in questo momento, con esito negativo: non è stata rilevata la presenza di roditori né tracce riconducibili alla loro presenza. A titolo puramente precauzionale, sono state posizionate ulteriori trappole ed è stata effettuata una nuova sanificazione dell’intero edificio.

È già programmato un ulteriore controllo domani mattina alle ore 6

Al termine di quest’ultimo controllo:

in assenza di nuove evidenze, la scuola riaprirà regolarmente, ad eccezione della sezione D, che rimarrà chiusa per un ulteriore giorno;

qualora emergessero elementi tali da richiedere ulteriori interventi, si procederà con un’ordinanza di chiusura della scuola, che verrà comunicata tempestivamente.

Il dirigente scolastico e il vicepreside, prof. Vannutelli, sono costantemente informati di tutte le attività svolte.

Vi terremo costantemente aggiornati e restiamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’attenzione e la cura che si devono soprattutto quando si parla dei nostri ragazzi.

Elena Gubetti

Il Sindaco

Alessandro Gnazi

Assessore all’Ambiente

Romina Vignaroli

Assessore alla Pubblica Istruzione