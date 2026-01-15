Il fascino del cinema incontra l’eternità degli Etruschi: Maria Grazia Cucinotta a Palazzo Vitelleschi

Le sale del Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia hanno vissuto una giornata di particolare splendore in occasione della visita di un’ospite d’eccezione: Maria Grazia Cucinotta. L’attrice è stata la madrina e protagonista della presentazione di “Via Etrusca”, il nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del territorio.

Palazzo Vitelleschi ha fatto da cornice a questo incontro tra arte, bellezza e racconto. La presenza di Maria Grazia Cucinotta, con il suo fascino magnetico e autentico, ha saputo illuminare ulteriormente la bellezza antica custodita nelle sale del museo, creando un ponte ideale tra la grazia del cinema italiano e quella millenaria dei reperti etruschi.

“Via Etrusca”, lo spot promozionale realizzato da Skylab, nasce con l’ambizione di restituire voce e visione a una civiltà che parla ancora al presente. Il progetto punta a promuovere il patrimonio archeologico di Tarquinia e Cerveteri, utilizzando linguaggi moderni per far riscoprire l’eredità di un popolo straordinario.

Grazie a questa sinergia tra arte, territorio e grandi interpreti, il patrimonio UNESCO dei nostri territori torna a raccontarsi con una forza e un’energia rinnovate.