 
CittàLadispoli

Ladispoli: in Biblioteca torna l’appuntamento con Nati per leggere

15 Gennaio 2026

L’amministrazione comunale informa che, lunedì 19 gennaio alle ore 16.30, presso la biblioteca di Ladispoli torna l’appuntamento con le letture di Nati per Leggere per bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie, a cura del Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli!

Questa volta la biblioteca ospiterà il gruppo 0-3 anni in Sala Ragazzi e il gruppo 4-6 anni in Sala Conferenze.

Vi ricordiamo che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.  E’ un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Entrambi gli incontri sono a partecipazione gratuita ma, essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.

Per prenotarsi si prega di scrivere a [email protected] specificando: nome ed età del bambino; cognome, nome e contatto telefonico di un genitore.