Promosso da VoiceBookRadio in collaborazione con il MIM vede l’istituto come scuola-pilota

Presentato al Di Vittorio il progetto Redazione Radiofonica Nazionale –

È finalmente arrivata la data tanto attesa: giovedì 11 dicembre il Direttore di VoiceBookRadio Giulio Ceccanei con la Vicedirettrice Carlotta Valitutti hanno ufficializzato la scelta dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” come Scuola-pilota del Lazio per il Progetto sperimentale “Redazione Radiofonica Nazionale Diffusa”, promosso da VoiceBookRadio in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con la partnership della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Un risultato desiderato e lungamente preparato, conquistato attraverso numerose iniziative dedicate al giornalismo e alla comunicazione dall’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli, guidato dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi, da sempre convinta sostenitrice del profondo impatto didattico della radio.

Un traguardo importante che consentirà di partecipare – hanno spiegato il Direttore Giulio Ceccanei e la Vicedirettrice Carlotta Valitutti – ad una rete transnazionale di redazioni scolastiche: un autentico “laboratorio diffuso” basato sulla condivisione, un “ponte narrativo” che unirà le scuole italiane, rendendo protagonisti i loro studenti, chiamati a confrontarsi e a dibattere sui temi più rilevanti del mondo contemporaneo ma a partire dalla creatività e dall’energia che sapranno mettere in campo.

Un cammino iniziato nel 2015 – ha ricordato la Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi, fondatrice con Giulio Ceccanei dell’allora “Radio Kennedy”, oggi VoiceBookRadio – nato come sfida alimentata dalla passione per la radio, da subito individuata come strumento insostituibile di apprendimento e di crescita.

Abbiamo cominciato in una stanza di 20 metri quadrati, mettendoci in gioco e affrontando con tenacia ostacoli e difficoltà: oggi ci troviamo qui per dare il via ad un Progetto nazionale che includerà anche l’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”.

L’essenziale – ha aggiunto la Dirigente Scolastica rivolgendosi agli studenti – è credere nel cambiamento per diventarne protagonisti”.

“La radio è fascinazione, è un metodo, è un mondo – ha sottolineato Giulio Ceccanei – è soprattutto un mezzo diretto, potente ed estremamente evocativo, capace di sviluppare competenze spesso carenti nei giovani, come dialogo, comunicazione e autostima.

Ma il motore deve essere quello della passione e della visione perché solo su queste basi può realizzarsi una relazione autentica fra docenti e studenti”.

“Senza dimenticare la spinta insostituibile della curiosità: – ha aggiunto Carlotta Valitutti – quella che mi consentì, da studentessa del Terzo Liceo, di avvicinarmi per la prima volta alla radio durante un’affollatissima assemblea nella palestra della mia scuola.

Non avrei mai pensato, quel giorno, che questo sarebbe diventato il mio sogno e il mio mondo. La mia vita cambiò e oggi, dopo oltre dieci anni, sono qui per continuare, con la stessa passione, una meravigliosa avventura”.

VoiceBookRadio, la webradio delle scuole italiane, nella sede di via della Lungara a Roma, coinvolge annualmente centinaia di allievi delle Scuole Secondarie di II grado con progetti che – come ricorda il Direttore Giulio Ceccanei – “diventano percorsi di condivisione e creatività, formando competenze professionali indispensabili per il loro futuro, con un palinsesto che unisce intrattenimento, informazione e divulgazione, sempre in sintonia con la scuola”.

Il Progetto “Redazione Radiofonica Nazionale” si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico coinvolgendo centinaia di migliaia di studenti, con la convinzione che dare voce alle proprie idee rappresenti lo strumento più potente per iniziare un cambiamento orientato verso un mondo nuovo ed un futuro migliore.