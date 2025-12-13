Mister Ferretti: “Non sarà una gara facile, dobbiamo avere concentrazione e determinazione. Contento del percorso dei miei ragazzi”

Cerveteri attende l’Atletico Monterano al Galli –

Domenica al Galli arriva la matricola Atletico Monterano: il Cerveteri insegue tre punti e potrebbe contare sul rientro di Bracaglia, il faro del centrocampo.

Alle 11 al Galli a spingere la squadra di Ferretti ci saranno tanti tifosi, molti arriveranno da Canale Monterano.

“Veniamo da una sconfitta che ha interrotto una serie positiva di risultati – commenta Ferretti -. Dobbiamo ritrovare i tre punti e quindi servirà una prestazione maiuscola al cospetto di una squadra ostica, ben organizzata, che scenderà al Galli senza fare sconti.

Fino a oggi stiamo disputando un buon campionato, abbiamo tre gare prima della pausa che sono importanti.

Ci sono ancora diverse defezioni ma non deve trasformarsi in un alibi”.