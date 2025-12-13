I Carabinieri di Civitavecchia recuperano l’intera refurtiva, pari a circa 1.000 euro

Furto al minimarket, denunciata una coppia di cittadini italiani –

I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia hanno denunciato una coppia, lui 34 anni e lei 28, entrambi italiani, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziati del reato di furto aggravato ai danni di un minimarket del centro cittadino.

I Carabinieri, dopo aver visionato attentamente le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno riconosciuto in strada i due soggetti, fermandoli e procedendo al loro controllo.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare, gli indagati sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva, del valore complessivo di circa 1.000 euro, successivamente restituita al proprietario del negozio.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.