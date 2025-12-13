Anche quest’anno gli agricoltori di Cerveteri e delle città vicine vogliono replicare lo spettacolo di un albero di Natale realizzato con i loro trattori
A Cerveteri torna la magia del Natale a quattro ruote –
Natale a quattro ruote a Cerveteri: anche quest’anno gli agricoltori della città e dei comuni vicini si danno appuntamento per realizzare uno spettacolo serale di grande impatto.
Il successo dell’anno scorso li ha spinti a replicare anche in questo 2025: l’obiettivo è lo stesso, un albero di Natale completo, ma realizzato con i trattori.
L’anno scorso riuscirono a realizzarne uno di 150 per 40 metri, in grado di essere visibile anche dall’alto e a grande distanza.
Un sogno luminoso divenuto realtà.
Quest’anno l’appuntamento è il 18 dicembre sulle colline delle Due casette. Gli organizzatori stanno invitando in queste ore chiunque voglia partecipare col proprio mezzo. Nella locandina i recapiti telefonici.