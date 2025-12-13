La vera storia di Babbo Natale sarà narrata a Cerveteri

Uno spettacolo che porterà i bambini in un viaggio al Polo Nord, dove scopriranno le vere origini di Babbo Natale

Sarà domenica 14 dicembre, alle ore 17.00 al Teatro Tenda “Campus Etruria” in piazza Aldo Moro a Cerveteri, il primo dei 2 appuntamenti con gli spettacoli interattivi per bambini, organizzati da Le Odìssere Teatro e patrocinati dal Comune di Cerveteri, in occasione del Natale Cerite 2025.

Domenica 14 dicembre: La Vera Storia di Babbo Natale (Teatro Tenda Campus Etruria, piazza Aldo Moro)

La Vera Storia di Babbo Natale (Teatro Tenda Campus Etruria, piazza Aldo Moro) Domenica 21 dicembre: Aladino e la lampada Meravigliosa (Sala Ruspoli, piazza Santa Maria)

Gli spettacoli interattivi creano un contesto in cui i piccoli spettatori possono partecipare all’azione teatrale divertendosi: il momento narrativo è arricchito con esperienze laboratoriali, creative e ludiche, per rendere le bambine e i bambini i veri protagonisti della storia, facendo vivere loro un’esperienza immersiva e magica.

La Vera Storia di Babbo Natale è uno spettacolo che porterà i bambini in un viaggio al Polo Nord, dove scopriranno le vere origini di Babbo Natale. Sarà l’elfa Caramella a condurre i bimbi in questa avventura. Conosceranno Nicholas il falegname che costruiva giocattoli per tutti i bambini del villaggio e parteciperanno alla sua mirabolante avventura che lo porterà fino al paese degli Elfi, dove accadrà la Magia di Tutti i Tempi…

Durante il percorso i bambini faranno tappa al laboratorio degli Elfi, dove potranno decorare la loro pallina di Natale e scrivere una letterina da consegnare a Babbo Natale in persona!

In scena Odette Piscitelli e Gianluca Enria, che condurranno anche il laboratorio creativo.

Laboratori creativi

Attraverso la partecipazione attiva, i piccoli spettatori vivranno un’esperienza indimenticabile durante le festività.

Modalità di accesso ad INGRESSO GRATUITO: età Consigliata: 3-11 anni.

Per i bambini piccoli è richiesta la presenza di un genitore per agevolare il lavoro.

“La Vera Storia di Babbo Natale” è un’esperienza coinvolgente che unisce teatro, musica e bricolage. I bambini vivranno la magia del Natale in modo unico e memorabile.

LE OdìSSERE TEATRO è una compagnia teatrale che produce spettacoli, propone percorsi formativi, organizza festival e progetti culturali in sinergia con il territorio del Lazio e del Comune di Cerveteri.

Odette Piscitelli, attrice diplomata all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’Amico ne è la direttrice artistica.

Per informazioni: https://www.leodissereteatro.it