Roma celebra le sue eccellenze: memoria, talento e Made in Italy a Palazzo Valentini –

di Marco Di Marzio

Roma si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più significative del panorama culturale e istituzionale italiano: la Maratona di Eccellenze, promossa dall’Associazione Nazionale Doc Italy (ANDI). L’appuntamento è fissato per lunedì 15 dicembre 2025, a partire dalle ore 16:00, nella prestigiosa sede di Palazzo Valentini, cuore istituzionale della Città Metropolitana e della Prefettura di Roma.

Giunta alla 5ª edizione del Premio Doc Italy Roma Capitale e alla 10ª edizione del Premio Doc Italy Internazionale, la manifestazione rappresenta un viaggio ideale attraverso i valori più autentici del Paese: memoria, impegno civile, eccellenza professionale e promozione del Made in Italy.

Il ricordo di Luigi Nicolas Martini, il “Guerriero Sognatore” di Roma

Ad aprire la lunga giornata sarà un momento di profonda intensità emotiva: il tributo a Luigi Nicolas Martini, attore, comico e content creator romano, scomparso prematuramente lo scorso ottobre all’età di soli 31 anni.

Conosciuto dal grande pubblico come “Gigi”, Martini ha affrontato la malattia – un astrocitoma anaplastico, rara e aggressiva forma di tumore cerebrale – con un coraggio disarmante e una lucidissima ironia, trasformando il dolore in un messaggio di autenticità e speranza. La sua frase diventata virale, «Me credevo fosse ’na botta de sonno, invece era un tumore al cervello», resta il simbolo di una forza d’animo capace di parlare a un’intera generazione.

Amici, colleghi comici, rappresentanti del mondo enogastronomico – ambito a cui Martini era legato anche come autore del libro “A me gnocchi please” – e figure vicine alla sua amata AS Roma si uniranno per ricordare un artista che ha saputo lasciare un segno profondo nella Capitale, incarnando perfettamente i valori umani che Doc Italy intende promuovere.

Roma Capitale di eccellenze e di gusto

Alle ore 18:00 la manifestazione entrerà nel vivo con la cerimonia del 5° Premio Doc Italy Roma Capitale, riconoscimento dedicato a personalità che, attraverso il proprio operato, hanno contribuito a diffondere nel mondo l’identità e il valore della romanità.

Tra i premiati figurano nomi di primo piano appartenenti a diversi ambiti della vita istituzionale, culturale, artistica e professionale: il Tenente Generale Carlo Catalano, i Presidenti Flavio D’Ambrosi e Alfredo Maria Becchetti, il Maestro Fabio Campoli, il regista e attore Gilles Rocca, il Dott. Filippo Roma, il soprano Arianna Morelli e la stilista Laura Pieralisi.

Il respiro internazionale del Premio Doc Italy

Alle ore 19:00 spazio alla 10ª edizione del Premio Doc Italy Internazionale, che celebra anche i dodici anni del progetto culturale “Viaggio attraverso le Eccellenze”. Un riconoscimento riservato a figure che, con etica, competenza e passione, rappresentano l’Italia nel mondo.

Tra i premiati di questa edizione spiccano il Presidente Ettore Prandini, Luciano Buonfiglio, Andrea Ronchi, i Maestri Lino Banfi e Andy Luotto, il campione olimpico Luigi Busà, la campionessa Irma Testa, il Maestro Mario Lavezzi, insieme a professionisti e dirigenti di alto profilo come Grazia Zuccarini, Lorenza Calamandrei, Marco Marinelli e Matteo Moranduzzo.

Una cerimonia tra musica, istituzioni e impegno civile

A conferire ulteriore prestigio alla serata sarà la presenza di autorevoli premianti e ospiti istituzionali, affiancati dalle note dell’Accademia Ergo Cantemus e dal Cerimoniale dei Cavalieri di San Silvestro.

Particolare attenzione sarà riservata al tema delle Forze Armate e alle crescenti aggressioni alle forze dell’ordine, come momento di riflessione civile condivisa.

La conduzione dell’evento sarà affidata allo storico volto Doc Italy Anthony Peth, affiancato da Nicole Di Mario e dalla modella Beatrice Mazzoni, che indosserà creazioni simboliche dello stilista Luigi Bruno, dedicate al Tricolore e a Roma.

Ai premiati saranno consegnate Opere Uniche realizzate dal Maestro Marco Orlandi, Presidente del Borgo dei Cartai di Subiaco, mentre il gran finale sarà affidato a un percorso gastronomico d’eccellenza, con i Maestri del Gusto protagonisti nelle sale di Palazzo Valentini.

Doc Italy, dodici anni al servizio del Made in Italy

Da oltre dodici anni ANDI – Associazione Nazionale Doc Italy opera con dedizione per valorizzare il patrimonio umano, culturale e produttivo italiano, sostenendo professionisti, artisti e realtà di nicchia che rappresentano l’autentica eccellenza del Made in Italy.

La Maratona di Eccellenze si conferma così non solo un evento celebrativo, ma un vero atto culturale e civile, capace di unire memoria, talento e futuro nel cuore di Roma.