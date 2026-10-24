Premio Blue Economy a Cerveteri: la Regione Lazio premia la spiaggia inclusiva “Liberamente”

Grande soddisfazione per la Sindaca Elena Gubetti che ringrazia l’intera squadra di lavoro: «L’inclusività è diventata la cifra del nostro modo di vivere il mare»

CERVETERI – Un importante riconoscimento va ad arricchire il percorso del litorale etrusco all’insegna dell’accessibilità e della sostenibilità. La Regione Lazio ha conferito al Comune di Cerveteri il prestigioso Premio Blue Economy per la spiaggia “Liberamente”, la prima struttura pubblica, gratuita e completamente accessibile del litorale cerite.

A dare l’annuncio con grande entusiasmo è la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che esprime tutto l’orgoglio dell’Amministrazione comunale per il traguardo raggiunto:

«Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento dalla Regione Lazio per la nostra spiaggia “Liberamente”. L’inclusività per noi è diventata la cifra del modo di vivere il mare. Garantire a tutte e tutti il diritto alla fruizione del litorale in totale libertà e senza ostacoli era il nostro obiettivo prioritario, ed è un’emozione grandissima veder riconosciuto il valore straordinario di questo progetto».

Un’iniziativa che va oltre la semplice fornitura di servizi per persone con disabilità o ridotta mobilità, puntando a un cambio di passo culturale e sociale:

«Abbiamo lavorato per il totale abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto di quelle mentali, con la speranza che questa iniziativa possa essere d’ispirazione anche per tanti altri Comuni. Abbiamo creato un luogo di vera inclusione».

Il ringraziamento alla squadra: «Un traguardo condiviso»

Nel commentare il premio, la prima cittadina ci tiene a sottolineare come il risultato sia il frutto di un grande sforzo collettivo e sinergico tra uffici, enti operativi e terzo settore:

«Un traguardo così importante non si raggiunge mai da soli. Desidero rivolgere un ringraziamento di cuore a tutta la squadra che ha lavorato con dedizione, passione e competenza per la realizzazione di questo progetto».

Nel dettaglio, la Sindaca ha voluto citare direttamente tutti gli attori coinvolti nella riuscita del servizio:

L’Ufficio Urbanistica e Demanio Marittimo: l’Ingegner Manuela Lasio, l’Architetto Federico Ciani e l’Architetto Patricia Ciurluini, insieme al Dirigente Emiliano Magnosi e alla Dottoressa Isabella Massicci.

l’Ingegner Manuela Lasio, l’Architetto Federico Ciani e l’Architetto Patricia Ciurluini, insieme al Dirigente Emiliano Magnosi e alla Dottoressa Isabella Massicci. La Multiservizi Cerite: per il prezioso e fondamentale supporto tecnico garantito nelle fasi di montaggio, smontaggio e gestione quotidiana delle strutture della spiaggia.

per il prezioso e fondamentale supporto tecnico garantito nelle fasi di montaggio, smontaggio e gestione quotidiana delle strutture della spiaggia. La Cooperativa Solidarietà: che ha gestito con attenzione, cura e straordinaria sensibilità tutti i servizi dedicati ai bagnanti e all’accoglienza.

che ha gestito con attenzione, cura e straordinaria sensibilità tutti i servizi dedicati ai bagnanti e all’accoglienza. Lo Staff del Sindaco: Chiara, Serena e Willy, per l’impegno costante nell’attività di supporto e coordinamento.