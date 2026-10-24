Lavori sulla A12 Roma-Civitavecchia: chiuso il tratto Civitavecchia Sud – Civitavecchia Nord

Interventi di pavimentazione in programma nelle notti di lunedì 26 e giovedì 29 ottobre. Chiusa anche l’area di parcheggio San Liborio Est: ecco i percorsi alternativi
CIVITAVECCHIA – Nuovi cantieri in arrivo lungo la rete autostradale. Per consentire importanti lavori di riqualificazione della pavimentazione sulla A12 Roma-Civitavecchia, si renderà necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra le stazioni di Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord, in direzione della SS1 Aurelia / Tarquinia.
Giorni e orari delle chiusure
I provvedimenti saranno attivi esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, secondo il seguente calendario:
- Dalle ore 22:00 di lunedì 26 ottobre alle ore 06:00 di martedì 27 ottobre;
- Dalle ore 22:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 06:00 di venerdì 30 ottobre.
Negli stessi orari non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “San Liborio Est”, situata all’interno del tratto interessato dai lavori.
Itinerari alternativi consigliati
Per aggirare il cantiere, Autostrade per l’Italia ha predisposto percorsi differenziati a seconda della tipologia di veicolo:
- 🚗 Veicoli con massa fino a 7 tonnellate: Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia Sud, proseguire lungo la SS1 Aurelia in direzione Civitavecchia e rientrare in A12 (tratto Roma-Tarquinia) attraverso lo svincolo di Civitavecchia Porto.
- 🚛 Veicoli con massa superiore a 7 tonnellate (compresi autobus): Deviare sulla SS2 Cassia in direzione Viterbo-Vetralla, proseguire sulla SS1 bis via Aurelia e rientrare sulla A12 Roma-Tarquinia al casello di Montemarciano.