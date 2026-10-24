Cerveteri conquista la TV: il borgo etrusco protagonista nel quarto episodio della serie sugli 883

CERVETERI — Chi ha visto il quarto episodio della serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 sarà rimasto sorpreso nel riconoscere i vicoli del centro storico di Cerveteri fare da sfondo al mitico palco del Karaoke di Fiorello. Una scelta narrativa suggestiva e di forte impatto nostalgico: nella realtà, però, Max Pezzali e Mauro Repetto non hanno mai partecipato allo show itinerante di Italia 1 a Cerveteri.

Tra finzione televisiva e licenza poetica

Gli sceneggiatori e il regista Sydney Sibilia hanno scelto di ricreare tra le piazze del borgo cerite l’inconfondibile atmosfera dei primi anni ’90, unendo il fenomeno di costume portato al successo da Fiorello all’ascesa travolgente degli 883. Se la tappa della trasmissione televisiva rappresenta una brillante trovata di sceneggiatura per unire due icone pop dell’epoca, l’effetto visivo ha regalato al pubblico una Cerveteri mozzafiato, trasformata per l’occasione in una vivace e festosa piazza italiana d’altri tempi.

La realtà storica: lo storico concerto del 1994

Se il Karaoke a Cerveteri fa parte della magia della finzione cinematografica, il legame tra la città e la band è ben più concreto e reale. Nel 1994, infatti, gli 883 salirono davvero sul palco a Cerveteri per un indimenticabile concerto dal vivo. In quell’anno, all’apice dell’esplosione mediatica del tour di Nord Sud Ovest Est, la band travolse la città con un’ondata di entusiasmo generazionale. Migliaia di giovani e fan arrivarono da tutto il litorale per cantare a squarciagola inni come Sei un mito, Come mai e la stessa Nord sud ovest est, lasciando un ricordo indelebile nella memoria collettiva della comunità cerite. Inoltre, Mauro Repetto, per confermare il legame dei due con la città etrusca, è tornato a Cerveteri più recentemente in occasione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti.

Il centro storico della città dovrebbe apparire anche nelle puntate successive della seconda stagione.

Riccardo Dionisi