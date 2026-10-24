Coadiutori alla Asl Roma 4, la DG Marino sulla sentenza del Tar: «Sorpresi dalla decisione, pronti all’appello»

Il Tar del Lazio, con la sentenza numero 16750 del 2026, pubblicata ieri venerdì 23 ottobre ha annullato la procedura della Asl Roma 4 per l’assunzione di 30 coadiutori amministrativi senior, accogliendo il ricorso di nove candidati. Alla base della decisione ci sarebbero irregolarità nella composizione della commissione esaminatrice. Sulla vicenda interviene la dott.ssa Rosaria Marino, direttore Generale della Roma 4.

Coadiutori alla Asl Roma 4, la DG Marino sulla sentenza del Tar

“In relazione alla recente pronuncia del Tar Lazio – spiega la DG – siamo rimasti davvero sorpresi nel vedere che il tribunale amministrativo abbia equiparato una procedura concorsuale per titoli ed esami ad un avviso pubblico per selezionare personale a tempo determinato, rapida e dunque ben diversa da quella concorsuale, allo scopo di dare tempo all’amministrazione di svolgere il concorso. Gli uffici ed i nostri legali continuano a credere che la procedura svolta fosse corretta e per questa ragione ci appelleremo al Consiglio di Stato”.

“Tuttavia – aggiunge – per ovviare a problemi che potrebbero derivare da una ulteriore pronuncia negativa del tribunale amministrativo, accelereremo la procedura concorsuale che era già prevista nel 2027 ma che sarà anticipata all’anno in corso in modo da avere la graduatoria fruibile al più presto. Mi spiace – chiosa la nota del Direttore Generale della Roma 4 – per i lavoratori assunti a tempo determinato che vivranno i prossimi giorni con una forte tensione e spero che la conclusione della procedura concorsuale ponga fine a tutta questa spiacevole situazione.