Domenica torna l’ora solare: orologi indietro di un’ora nella notte

Nella notte tra sabato e domenica scatta il consueto cambio d’ora: alle 3:00 gli orologi andranno spostati indietro di un’ora, consentendoci di dormire 60 minuti in più.
Mentre smartphone, computer e dispositivi connessi si aggiorneranno automaticamente, sarà necessario regolare a mano gli orologi analogici. Con il ritorno dell’ora solare guadagneremo più luce naturale al mattino presto, ma le giornate sembreranno accorciarsi con il buio che sopraggiungerà un’ora prima nel pomeriggio. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo, quando tornerà l’ora legale.