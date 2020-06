Condividi Pin 19 Condivisioni

Tratto interessato tra Marina di Cerveteri e Passoscuro

Ponte del 29 giugno, su Autostrada A12 e Aurelia lunghe code per il rientro – Il lungo ponte dovuto al 29 giugno festa del patroni di Roma, i Santi Apostoli Pietro e Paolo, ha prodotto l’uscita per una gita fuori porta di molte persone. In queste ore infatti si registrano lunghe code per il rientro sia lungo l’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia che lungo la via Aurelia, tra Marina di Cerveteri e Passoscuro. Ulteriore dimostrazione dell’intenso traffico nelle due strade indicate la pianta indicata da google maps.