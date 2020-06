Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dell’Associazione Ladispoli nel Cuore

Ladispoli nel Cuore ringrazia tutti per l’ottima riuscita dell’iniziativa di raccolta alimentare – Così in una nota l’Associazione Ladispoli nel Cuore: “Un grazie a tutti quei cittadini, artigiani e commercianti, che con la loro donazione hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa relativa alla raccolta di generi alimentari; famiglie che non riescono ad andare avanti dopo l’emergenza Covid-19; siamo fieri di essere stati presenti sul territorio insieme alle altre due associazioni, Ladispoli Città e Ladispoli al Centro. Ci siamo avvalsi della collaborazione delle quattro Parrocchie di Ladispoli per la distribuzione dei generi di prima necessità raccolti nel mese di Giugno. La sensibilità di tutti i cittadini e la vicinanza dei Consiglieri Comunali del Movimento Civico Ladispoli Città Eugenio Trani e Maria Concetta Palermo ha certamente permesso alla nostra Associazione di fare ancora la differenza, in qualcosa che unisce le persone, nella convinzione che i fatti di oggi siano speranza di domani. Grazie ancora a tutti.”