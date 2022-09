Riceviamo e pubblichiamo:

Grande successo venerdì scorso in Piazza Risorgimento per il Partito Democratico! Ospite d’eccezione, Marianna Madia, già Ministro della Pubblica Amministrazione nei Governi Renzi e Gentiloni.

In vista delle Elezioni Politiche di domenica 25 settembre, i circoli di Cerveteri e Ladispoli hanno organizzato questo incontro pubblico per presentare le candidate e i candidati alla Camera e al Senato nei nostri collegi: – Linda Ferretti, Vicepresidente del Consiglio comunale di Cerveteri e candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio Lazio U01;- Marianna Madia, già Ministro e candidata alla Camera dei Deputati Lazio P01;- Alessandro Mazzoli, già deputato e presidente della Provincia di Viterbo, candidato al Senato nel Collegio U01.

Politiche, PD Cerveteri: “Trionfo in Piazza Risorgimento per la candidata Linda Ferretti”

A dare il benvenuto alle candidate e ai candidati del Partito Democratico, il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, il cui endorsement a favore di Linda Ferretti è stato accolto con grande soddisfazione da parte di tutte le forza politiche democratiche e progressiste.

A sostegno della candidatura di Linda Ferretti sono intervenuti convintamente due consiglieri regionali del Partito Democratico: Michela Califano e Emiliano Minnucci.

Linda, stimata e apprezzata commercialista e consulente del lavoro, è conosciuta in città anche per il suo impegno politico che l’aveva portata recentemente ad ottenere due importanti riconoscimenti come la Vicepresidenza del Consiglio Comunale e il ruolo di Capogruppo del PD.

Poi è arrivata la candidatura alla Camera dei Deputati che il Partito Democratico Regionale ha voluto assegnare a Cerveteri per il grande lavoro svolto dal Circolo locale in questi ultimi mesi.

Candidatura, quella di Linda Ferretti, importantissima per questo territorio che storicamente non riesce ad essere adeguatamente rappresentato nelle istituzioni superiori e che per la prima volta si trova nelle condizioni di esprimere una sua rappresentante alla Camera dei Deputati.

A dimostrazione di ciò l’intervento fuori scaletta di Alessio Pascucci, Consigliere di Città Metropolitana e già Sindaco di Cerveteri, che con la sua energia ha lanciato un appello al voto per il PD e per Linda Ferretti.

Ricordiamo che per votare Linda Ferretti alle elezioni politiche di domenica 25 settembre è sufficiente barrare il simbolo del Partito Democratico sulla scheda dedicata alla Camera dei Deputati.

Giuseppe Zito – Segretario Circolo PD “David Sassoli” – Cerveteri