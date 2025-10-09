“Più Lingue per Leggere”: L’UNINT porta il mondo alla Biblioteca di Ladispoli con letture multilingue per i più piccoli

Siamo lieti di annunciare un evento unico a Ladispoli, frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) e la Biblioteca comunale “Peppino Impastato”.

L’iniziativa, intitolata “Più lingue per leggere: incontri e letture per viaggiare tra le culture”, è rivolta ai bambini e alle bambine di età compresa tra 0 e 6 anni. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 ottobre 2025, a partire dalle ore 16:30, nella spaziosa Sala Conferenze della Biblioteca.

Un viaggio multiculturale e ludico

Professionisti e volontari dell’UNINT guideranno i piccoli partecipanti attraverso un percorso di letture partecipate condotte in inglese, italiano e spagnolo. L’obiettivo non è solo l’esposizione linguistica, ma anche un affascinante viaggio tra le culture, le società e le storie dell’Europa e del mondo.

“Più lingue per leggere” è un progetto di Terza Missione (a.a. 2024/2025) finanziato dall’UNINT, nato dalla collaborazione di un gruppo di docenti (Barbara Altomonte, Lorenzo Blini, Manuela Frontera, Najla Kalach, Laura Mori, Lucilla Pizzoli), del Centro Linguistico di Ateneo e del programma nazionale “Nati per leggere”.

Inclusione e Curiosità

Le attività sono state pensate per abbattere le barriere linguistiche e culturali e facilitare l’inclusione. L’esposizione a lingue diverse, proposta anche tramite materiali ludodidattici, ha l’obiettivo di stimolare la curiosità verso altre culture e valorizzare la diversità. Ogni incontro è pensato come un’occasione per creare insieme nuovi testi e materiali per future avventure in più lingue.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria data l’unicità dell’iniziativa.

Per riservare il posto del vostro bambino, contattare la Biblioteca di Ladispoli: