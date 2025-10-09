Fratelli d’Italia ha depositato in Consiglio comunale, a firma della consigliera Simona Galizia, una mozione per chiedere l’attivazione di un Punto di Assistenza Sanitaria all’interno del porto di Civitavecchia.

Il porto di Civitavecchia è uno dei principali scali marittimi d’Italia, con un afflusso straordinario di passeggeri, crocieristi, lavoratori portuali e operatori della logistica. Nei periodi di massima affluenza si registrano decine di migliaia di presenze giornaliere: numeri che comportano inevitabilmente la necessità di garantire un’assistenza sanitaria tempestiva ed efficace.

Ad oggi, infatti, ogni intervento sanitario richiesto in area portuale grava esclusivamente sull’ospedale “San Paolo”, già fortemente sotto pressione per la gestione ordinaria dei cittadini residenti. Una condizione che determina inevitabili ricadute sui tempi e sulla qualità del servizio di pronto soccorso.

La proposta di Fratelli d’Italia mira a realizzare un presidio sanitario in sinergia con l’ASL Roma 4, l’Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto e le società operanti nello scalo, seguendo modelli già adottati con successo in altri porti italiani. Un Punto di Assistenza Sanitaria, infatti, garantirebbe interventi rapidi nei casi meno gravi, evitando l’intasamento del pronto soccorso ospedaliero e aumentando i livelli di sicurezza per viaggiatori e lavoratori.

“Civitavecchia – dichiara la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Simona Galizia – merita un porto moderno ed efficiente anche dal punto di vista sanitario. L’istituzione di un presidio dedicato non solo alleggerirebbe il carico dell’ospedale cittadino, ma rappresenterebbe anche un importante passo avanti per la tutela della salute pubblica e l’immagine internazionale del nostro scalo”.

Con questa mozione Fratelli d’Italia ribadisce ancora una volta il proprio impegno concreto per migliorare i servizi della città e per rafforzare il ruolo strategico del porto di Civitavecchia.

FRATELLI D’ITALIA CIVITAVECCHIA