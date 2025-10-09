A Cerveteri tornano i corsi gratuiti di Italiano per Stranieri

Accoglienza, Solidarietà, Humanitas e Ascolto: sono i pilastri dell’iniziativa promossa dall’associazione A.S.H.A. (Associazione di Promozione Sociale), in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri. Ritorna l’appuntamento con i Corsi Gratuiti di Lingua Italiana per Stranieri.

L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione e l’inclusione, fornendo uno strumento fondamentale per la vita quotidiana, lavorativa e sociale nel nostro Paese.

Dettagli e Iscrizioni

Il nuovo ciclo di lezioni è dedicato al Livello Base (A0-A1-A2) e prenderà il via Mercoledì 22 Ottobre 2025.

Le lezioni si terranno presso il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova con il seguente orario: dalle 15:30 alle 17:30.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini stranieri e il volantino fornisce le informazioni in diverse lingue (inglese, rumeno, cinese, arabo, polacco, albanese) per garantire la massima diffusione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i referenti e gli insegnanti del progetto:

Rossella Carissimi (Presidente A.S.H.A.) – Cell: 339 2655315

(Presidente A.S.H.A.) – Cell: Lucia Lepore (Insegnante) – Cell: 339 6561228

(Insegnante) – Cell: Silvia Spigarelli (Insegnante) – Cell: 349 8291676

(Insegnante) – Cell: Gianna Matticoli (Insegnante) – Cell: 339 1724849

(Insegnante) – Cell: Carlo Boschi (Insegnante) – Cell: 339 3791677

In alternativa, è possibile scrivere all’indirizzo email: [email protected].