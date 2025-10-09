A Cerveteri tornano i corsi gratuiti di Italiano per Stranieri

Accoglienza, Solidarietà, Humanitas e Ascolto: sono i pilastri dell’iniziativa promossa dall’associazione A.S.H.A. (Associazione di Promozione Sociale), in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri. Ritorna l’appuntamento con i Corsi Gratuiti di Lingua Italiana per Stranieri.
L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione e l’inclusione, fornendo uno strumento fondamentale per la vita quotidiana, lavorativa e sociale nel nostro Paese.
Dettagli e Iscrizioni
Il nuovo ciclo di lezioni è dedicato al Livello Base (A0-A1-A2) e prenderà il via Mercoledì 22 Ottobre 2025.
Le lezioni si terranno presso il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova con il seguente orario: dalle 15:30 alle 17:30.
L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini stranieri e il volantino fornisce le informazioni in diverse lingue (inglese, rumeno, cinese, arabo, polacco, albanese) per garantire la massima diffusione.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i referenti e gli insegnanti del progetto:
- Rossella Carissimi (Presidente A.S.H.A.) – Cell: 339 2655315
- Lucia Lepore (Insegnante) – Cell: 339 6561228
- Silvia Spigarelli (Insegnante) – Cell: 349 8291676
- Gianna Matticoli (Insegnante) – Cell: 339 1724849
- Carlo Boschi (Insegnante) – Cell: 339 3791677
In alternativa, è possibile scrivere all’indirizzo email: [email protected].