Rione boccetta, fervono i preparativi per Halloween

Il Rione Boccetta di Cerveteri è instancabile. Archiviato il successo degli eventi precedenti, l’attenzione del gruppo è ora interamente focalizzata sull’allestimento della loro celebre Festa di Halloween, un appuntamento che lo scorso anno ha riscosso un successo clamoroso.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Centro Storico di Cerveteri in uno scenario da brividi, superando le aspettative e garantendo un divertimento “spaventosamente” riuscito per bambini, ragazzi e famiglie. I preparativi sono già entrati nel vivo: si lavora su scenografie con zucche, fantasmi e scheletri, per rendere l’atmosfera indimenticabile nella notte più tenebrosa dell’anno.

Appello alla Cittadinanza: Cercasi Figuranti e Volontari!

Per raggiungere un risultato ancora più spettacolare, il Rione Boccetta lancia un appello urgente alla comunità.

Nello spirito di squadra che contraddistingue il Rione, l’associazione cerca attivamente figuranti e persone che vogliano collaborare all’organizzazione in qualsiasi modo. L’obiettivo è chiaro: più persone aderiranno, maggiore sarà il divertimento e più imponente sarà la festa finale.

Se hai voglia di contribuire a rendere la notte di Halloween a Cerveteri unica e terrificante, contatta il numero per informazioni, adesioni o collaborazioni: 380 1986567