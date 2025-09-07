Piazza Santa Maria diventa passerella: a Cerveteri la seconda sfilata dei giovani talenti

Moda, talento, futuro. Ieri sera Piazza Santa Maria, il “Salotto di Cerveteri”, si è trasformata in una passerella di creatività e bellezza per la seconda edizione della sfilata di moda organizzata con passione da Francesca Ranieri e Andrea Lasorella.

Un evento che, come sottolineato dalla sindaca Elena Gubetti, non è solo spettacolo ma anche messaggio: la moda è cultura, identità, espressione, un linguaggio potente che parla ai giovani e al futuro. In una giornata segnata dalla scomparsa di Giorgio Armani, il suo esempio ha ricordato quanto la moda possa ispirare, innovare e lasciare un segno indelebile.

Sul palco della piazza hanno sfilato 18 designer, giovani talenti che credono nei propri sogni e hanno portato la loro arte nel cuore della città. “Cerveteri ha bisogno anche di questo: luoghi dove la bellezza si fa speranza e il talento trova spazio”, il senso della serata richiamato nel messaggio pubblico della prima cittadina.

La sindaca ha poi rivolto un ringraziamento speciale a chi ha impreziosito l’evento con la propria presenza e il proprio sostegno: Ilaria Venturini Fendi e Maria Pia Ruspoli, innanzitutto. Poi a Style on the Catwalk per la sensibilità e la vicinanza ai giovani creativi, e a Gianni Seri per le bellissime composizioni floreali. Un grazie della Gubetti anche a tutte le persone che hanno reso possibile l’iniziativa.

L’auspicio, espresso al termine della serata, è che la sfilata diventi un appuntamento fisso. Sempre più partecipato e ricco di emozioni.