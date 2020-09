Share Pin 22 Condivisioni

Le parole del Gruppo Indipendenti di Sinistra

“Piazza Rossellini come un luna park. Uno schiaffo all’ornato cittadino, al salotto buono di Ladispoli, sono sbarcati gli alieni, che brutta cartolina”. L’installazione di una ruota panoramica di 40 metri per tutto il mese di settembre, in pieno centro civico, tra i palazzi che gareggiano in altezza, ha scatenato la reazione di tanti cittadini che soprattutto si chiedono con quale criterio, anche estetico, con quale scopo, con quale necessità, l’Amministrazione del Sindaco Grando abbia concesso il permesso per una struttura di quelle proporzioni nell’unica piazza pedonale del centro

E’ la stessa domanda che poniamo al Primo Cittadino, sperando che non faccia orecchie da mercante, con questa riflessione: “Per fortuna da 40 metri di altezza non si vedono il degrado, la sporcizia e le buche su marciapiedi e strade che deturpano la nostra Città! Non crediamo che queste iniziative estemporanee siano idonee a rilanciare il turismo e a creare lavoro.” Per non parlare della riparazione delle altalene e pulizia parchi per i bambini. Il grande maestro del cinema, Roberto Rossellini scriveva :…..”all’epoca abitavo a Ladispoli, un bellissimo paese sul mare. La piazza del paese era un’immensa arena bruciata dal sole e battuta dai venti, una non piazza in realtà, un semplice spazio per permettere al cielo di giocare con la terra”. Non è un’operazione nostalgia, ma un pezzo di storia ladispolana. Da allora la ruota del tempo ha portato tante trasformazioni, ma “quell’arena bruciata dal sole e battuta dai venti,” intitolata al regista, ha mantenuto intatto il fascino antico nell’avvicendamento di eventi e manifestazioni come una perfetta agorà che oggi avrebbe bisogno di un intervento di restyling per l’usura della pavimentazione e non di una ruota decisamente fuori posto.

Possibile che non ci fossero spazi alternativi e panoramici tipo i Giardini di Via Firenze?

Gruppo Indipendenti di Sinistra