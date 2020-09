Share Pin 1 Condivisioni

Marina di Cerveteri: musica e animazione sulla spiaggia a cena e dopo cena. Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Jerry Calà al Six di Campo di Mare: concert-show, una serata di musica, animazione e tutta l’atmosfera del mare, in una splendida location sulla spiaggia.

“Libidine, doppia libidine… libidine coi fiocchi”.

Jerry Calà, il mito del piano bar e della comicità anni ‘80 e ‘90 approda a Marina di Cerveteri, precisamente a Campo di Mare, presso lo stabilimento balneare SIX, Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Dopo una vita trascorsa nei set cinematografici, nei teatri, e negli ultimi 15 anni ad intrattenere la movida della Versilia, dell’Adriatico e della Sardegna, finalmente il grande attore regala a Marina di Cerveteri uno spettacolo degno di una località balneare di qualità e di ampio richiamo turistico.

Ospitata dal SIX di Campo di Mare, la serata-evento si svilupperà in due formule esclusive: Cena e Spettacolo, oppure Dopocena e Spettacolo. La serata inizierà alle ore 20:00 con la cena servita al tavolo, per poi finire cantando a squarciagola insieme all’ineguagliabile Jerry.

L’evento è realizzato dal Six Beach House insieme a The Best Organization e in collaborazione con l’Asd Campo di Mare, con l’Associazione Balneari Marina di Cerveteri e con il supporto della Coop Nuova Marea.

Per il rispetto di tutte le più recenti normative sul contenimento del rischio contagio, oltre alle iniziative di igiene e sicurezza predisposte all’interno del SIX, la prenotazione del tavolo è obbligatoria, ai numeri: 339 26 63 253.

Il Six Beach House su Facebook

Il Six Beach House su Instagram

Jerry Calà Jerry Calà al Six di Campo di Mare

Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto Calà (Catania, 28 giugno 1951), è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante italiano.

Componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli agli albori della sua carriera, ha raggiunto la definitiva popolarità negli anni ottanta interpretando numerose commedie di successo e divenendo parte dei volti più noti della commedia italiana dell’epoca.

Nel 2016 esce nelle librerie italiane la sua autobiografia “Una vita da libidine”. Nel 2018 viene pubblicato online il videoclip del suo singolo “Un’altra estate che va”. Nel giugno 2020 pubblica il singolo “Un metro indietro”.

Altri articoli di Baraonda su Campo di Mare.