Piano prevenzione corruzione, online proposta aperta a contributi di tutti: cittadini, consulte e associazioni

Previsto il coinvolgimento dei soggetti interni all’amministrazione

Come stabilito dalla legge 190/2012 questa Amministrazione entro il 31 gennaio 2021 provvederà all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023.

È previsto che nella fase di elaborazione del Piano vengano coinvolti tutti i soggetti interni all’amministrazione, i cittadini ed i portatori di interesse. A tal fine, tutti i cittadini, i Rappresentanti di Categoria e delle Associazioni in genere, i Rappresentati delle Organizzazioni Sindacali nonché i Responsabili e i Dipendenti dell’Ente, sono invitati a fornire il proprio contributo propositivo sul “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Documento in corso in consultazione”.

Le proposte e/o osservazioni dovranno pervenire al Comune di Fiumicino – Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 – 00054, all’attenzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dott.ssa Roberta Fusco, entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2020, utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune al link urly.it/38wk3, secondo una delle seguenti modalità:

PEC: all’indirizzo [email protected]

(l’invio tramite PEC può avvenire unicamente da indirizzo di posta elettronica certificata);