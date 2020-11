Share Pin 0 Condivisioni

Cerveteri, mensa e trasporto scolastico: esenzioni totali o parziali. Ecco come farne richiesta

Sono aperte le domande per richiedere le esenzioni totali o parziali per motivi di reddito sui servizi di refezione e trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2020-2021 relativamente il periodo ottobre-novembre-dicembre 2020.

Le agevolazioni tariffarie sono concesse in base all’ISEE e si differenziano in due blocchi.

🛑 REFEZIONE SCOLASTICA

ISEE fino a 5.000,00 euro: esenzione totale

ISEE da 5.001,00 euro a 10.000,00 euro: esenzione parziale pari al 50% di quanto dovuto

🛑 TRASPORTO SCOLASTICO

ISEE fino a 5.000,00 euro: esenzione della parte corrispondente all’aumento tariffario dell’anno precedente_

ISEE da 5.001,00 euro a 10.000,00 euro: esenzione parziale pari al 50% della parte corrispondente all’aumento tariffario dell’anno precedente.

➡️ MODULISTICA DISPONIBILE AL LINK: https://bit.ly/35KbssT

⌛ Scadenza domande: le ore 12:00 di lunedì 7 dicembre

Modalità di presentazione delle domande:

PEC: [email protected]

📧 E-MAIL ISTITUZIONALE: [email protected]

Oppure recandosi di persona presso l’Ufficio Protocollo, sito al Parco della Legnara.

Obbligatorio l’appuntamento da prendere chiamando il numero: ☎️ 3346159634