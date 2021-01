Share Pin 6 Condivisioni

Piano Pandemico, perquisizioni della GdF in tutta Italia

Questa mattina, come riporta Report, la Guardia di Finanza si è presentata presso gli uffici romani del Ministero della Salute a Trastevere e all’Eur su mandato della Procura di Bergamo per acquisire tutta la documentazione dal 2006 ad oggi sul mancato aggiornamento del piano pandemico e sulla sua applicazione all’inizio della prima ondata Covid-19.

Risultano, come riporta il canale social di Report, in corso accessi anche agli uffici di Claudio D’Amario, oggi al Dipartimento sanità abruzzese ma Direttore della Prevenzione nazionale a inizio epidemia, della ASST di Bergamo e in Regione Lombardia. Le ipotesi di reato sono epidemia colposa e falso.

