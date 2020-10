Pestaggio a Ladispoli: il più piccolo dei fratelli non risponde all’interrogatorio

Share Pin 8 Condivisioni

Uno dei presunti responsabili si trincera dietro la facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il più giovane dei fratelli di Ladispoli arrestati dopo aver pestato un loro ex amico 28, causandogli la perdita di un occhio. Davanti agli inquirenti infatti, il giovane non ha contribuito a ricostruire la vicenda, che ormai è diventata di interesse nazionale. Il suo legale però – cine riporta Civonline – spiega che, a suo modo di vedere, la carcerazione è una misura spropositata, in quanto è arrivata con due mesi di ritardo rispetto ai fatti, che, ricordiamo, sono avvenuti tra il 19 e il 20 luglio scorso. L’avvocato però pone l’attenzione su un dettaglio che, se verificato e confermato, potrebbe portare a una svolta: secondo la difesa degli indagati infatti la vittima stava attendendo i due indossando dei guantini da combattimento con all’interno delle placche metalliche. Una circostanza da chiarire.

Domani intanto si svolgeranno gli interrogatori degli altri due arrestati: a Civitavecchia quello del fratello maggiore e a Rieti quello del cognato dei due.

Di Alessandro Ferri