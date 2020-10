Mascherina obbligatoria e coprifuoco: Conte prepara il nuovo DPCM

Share Pin 14 Condivisioni

Secondo diverse fonti il nuovo decreto arriverà nei prossimi giorni

L’impennata nei casi di Covid sta preoccupando molto il governo, che per correre ai ripari prepara il nuovo DPCM che dà una stretta agli assembramenti e alla movida. Secondo quello che riportano numerose fonti interne a Palazzo Chigi infatti, sarà reintrodotto l’obbligo di mascherina anche all’aperto (anche se in alcune regioni, Lazio compreso, è già così) e si procederà a limitare l’apertura dei locali oltre una certa ora – verosimilmente le 23 – per evitare assembramenti. Per vigilare sul rispetto di queste norme potrebbe inoltre esser richiesto il supporto addirittura dell’esercito. La regola generale da seguire, per gli eventi all’aperto, come per le manifestazioni sportive, sarebbe quello della capienza massima di 1000 persone.

Di Alessandro Ferri