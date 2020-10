Uomo disperso in mare a Cerveteri

Share Pin 56 Condivisioni

Presenti sia i VVF che la Capitaneria di Porto. Trovato uno zaino dell’uomo

Un uomo di mezza età è disperso in mare a Cerveteri, dopo esservi entrato per cause ancora da accertare.

Secondo le prime ricostruzioni stava passeggiando nei pressi del fosso Zambra, quando, mentre tentava di attraversarlo, è stato portato via dalla corrente.

Sul posto sono presenti e un elicottero dei vigili del fuoco e una motovedetta della capitaneria di porto, unitamente ai Carabinieri.

Nel frattempo è stato ritrovato lo zaino dell’uomo.

AGGIORNAMENTO:

Un pescatore professionista del porticciolo di Ladispoli, Simone Cianflone, sta dando il proprio supporto con la propria imbarcazione alle ricerche dell’uomo disperso in mare.

In barca con lui c’è il comandante della capitaneria di porto di Ladispoli.