Persone restano bloccate sulle montagne russe, sul posto i vigili del fuoco

E’ successo poco fa a Cinecittà World
Piccolo problema tecnico alle montagne russe del parco alle porte di Roma.
Per questo motivo, alle ore 14:40 circa, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra territoriale di Pomezia (22 A) con in supporto l’autoscala più il personale del Nucleo SAF presso il parco divertimenti Cinecittà World al fine di per soccorrere diverse persone rimaste bloccate per un problema tecnico sulla giostra Cascate (montagne russe).
Così in una nota i vigili del fuoco della capitale.