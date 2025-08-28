Civitavecchia, albero crolla in Corso Centocelle: traffico bloccato, nessun ferito

Sul posto i vigili del fuoco della città

Attimi di tensione questa mattina in Corso Centocelle, all’altezza del civico 53, dove un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata. Le forti raffiche di vento che stanno interessando la zona sembrano essere la causa dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al taglio e alla rimozione dei rami e dell’alto fusto. Presente anche la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità e provveduto alla chiusura temporanea del traffico nell’area interessata.

Gli operai comunali si occuperanno della completa rimozione del legname rimasto sul manto stradale. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Resta alta l’attenzione per le condizioni meteo, che continuano a provocare disagi in città.