L’incidente nella tarda mattinata. Treni fermi tra Santa Severa e Ladispoli, possibili ritardi su Alta Velocità, Intercity e Regionali

Persona travolta da un treno a Marina di Cerveteri: circolazione ferroviaria bloccata –

Una persona è stata travolta da un treno nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, presso la stazione di Marina di Cerveteri, sul litorale nord della provincia di Roma.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria lungo la linea Cerveteri–Pisa è stata sospesa nel tratto compreso tra Santa Severa e Ladispoli, per consentire gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria.

Persona travolta da un treno a Marina di Cerveteri

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e i Vigili del fuoco. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né la dinamica precisa dell’accaduto.

Disagi e ritardi sulla linea

La sospensione della circolazione sta causando pesanti disagi ai pendolari e ai viaggiatori. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso, con convogli fermi lungo la tratta interessata.

Per conoscere l’orario aggiornato del proprio treno ed eventuali modifiche al servizio, è possibile consultare il sito ufficiale di Trenitalia, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della rete.