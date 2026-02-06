Esondato il Sassetara, disagi a Furbara. Paolacci: “Carenza di controlli, non si possono aspettare le tragedie”

L’esondazione del fosso Sassatera, avvenuto questa mattina alle 5, ha svegliato i cittadini della zona di Furbara. La via Aurelia, riempita di detriti, rami e sassi, ci riporta indietro con il tempo, visto che episodi simili sono avvenuti negli anni precedenti, come hanno raccontato i più longevi. Sul posto, alle 6 .45, è arrivato il consigliere di zona, Gianluca Paolacci, che si è messo a disposizione dei cittadini, arrabbiati per quello che è avvenuto.

“Il corso d’acqua si sapeva che era a rischio esondazione, chi deve vigliare non lo ha fatto – ha detto Paolacci – . Non possiamo aspettare le tragedie, per fortuna in questa area ci sono poche abitazioni, altrimenti non so come sarebbe andata a finire”.