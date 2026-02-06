Vigili del Fuoco al lavoro in via Fregene. Al momento non si hanno notizie su feriti o cause del rogo

Incendio in un appartamento a Cerenova: fiamme visibili dall’Aurelia –

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Cerenova, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in via Fregene. Le fiamme, ben visibili anche dalla via Aurelia, hanno attirato l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, giunti con diversi mezzi antincendio per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’operazione di spegnimento è ancora in corso e la situazione è costantemente monitorata.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause dell’incendio né sull’eventuale presenza di feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.