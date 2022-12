Alfonso Lustrino (Ben di Bio Ladispoli): “scegliere biologico significa salvaguardare la propria salute, aiutare l’ambiente e rispettare i diritti dei lavoratori”

Perché a Natale dovremmo scegliere il Biologico? Questa domanda, che dovremmo porci un po’ tutti, se l’è posta e ha dato un’ampia ed articolata risposta, Alfonso Lustrino, titolare tra le altre cose del negozio di prodotti biologici e naturale Ben di Bio – NaturaSì.

Se siete ancora indecisi, ecco pochi semplici punti – a cura di Alfonso Lustrino – perché questo Natale bisognerebbe regalare dei prodotti biologici…

Una scelta di benessere

Acquistare prodotti biologici è la scelta ideale per un’alimentazione sana e sostenibile: è un investimento per il futuro. Fare un regalo bio vuol dire augurare benessere alla persona che lo riceve.

Prodotti sostenibili per l’ambiente

Comprare bio significa scegliere di rispettare la natura: gli alimenti bio provengono da un’agricoltura naturale che esclude sostanze chimiche e rispetta i ritmi naturali. In agricoltura non vengono utilizzati pesticidi, fertilizzanti chimici e diserbanti e negli alimenti confezionati non vi è traccia di coloranti, conservanti, aromi sintetici, edulcoranti artificiali, ingredienti OGM e qualsiasi altro additivo chimico.

L’allevamento biologico è una tipologia di allevamento che rispetta le abitudini naturali dell’animale. L’ecodetergenza e la biocosmesi non presenta componenti che danneggiano suolo e biodiversità.





La sicurezza di un prodotto certificato

Parlando di qualità, il biologico è al primo posto. Un prodotto biologico porta con sé la garanzia del controllo e della certificazione. Anche nei prodotti cosmetici biologici sono consentite solo sostanze non dannose per la salute e per l’ambiente. Un ottimo regalo da considerare sono saponi, shampoo, trucchi ecc. Assolutamente garantiti.









Rispetto dei diritti dei lavoratori

Il biologico vuole prima di tutto essere una scelta dall’ampio valore etico e sociale, perché non c’è sfruttamento dei lavoratori ed è prevista una giusta remunerazione. Per sua definizione, dunque, tale modello si pone nettamente in antitesi con tutte le forme di illegalità e sfruttamento.

Un cesto di prodotti biologici di qualità è sicuramente un regalo gradito, per chi lo riceve e per l’ambiente. Allora quest’anno scegliamo un Natale bio!

Il punto vendita Ben di Bio Ladispoli è in Via Ancona 170 (segui le indicazioni stradali), sorto nel lontano 1999, tra i precursori del commercio di prodotti biologici nel Lazio, tanto che è stato menzionato con lode, per diversi anni consecutivi, dalla rivista Gambero Rosso come Eccellenza del Lazio.

Scopri di più su Ben di Bio sul sito internet: bendibio.it

