“Ben di Bio” tra i migliori negozi del Lazio per Gambero Rosso-

Un negozio di prossimità con articoli di nicchia, a km zero, con una attenzione al sociale, tutti elementi che non sono sfuggiti ai redattori de Il Gambero Rosso

Complimenti a “Ben di Bio”! Un sincero ringraziamento ad Patrizia e Alfonso Lustrino, titolari dello storico negozio biologico, per la dedizione e professionalità con la quale gestiscono la loro attività.





Un negozio di prossimità con articoli di nicchia, a km zero, con una attenzione al sociale, al rispetto per la natura e per l’uomo: tutti elementi che non sono sfuggiti ai redattori de Il Gambero Rosso, senza ombra di dubbio pubblicazione leader nel settore della enogastronomia. Questa la recensione

“L’economia locale e la qualità, ovviamente bio come da insegna, sono il cuore pulsante di questa attività portata avanti con passione da Patrizia e Alfonso. In vendita prodotti alimentari anche per celiaci e vegani, macrobiotici, quindi detergenti, cosmesi naturali e altro ancora”. Anche a Ladispoli abbiamo delle Eccellenze e ne siamo orgogliosi!