L’Allenatore visse a Ladispoli

Dalla Russia con furore, passando per l’Italia.

Australian Open: c’è un po’ di Ladispoli nella vittoria della Kenin-

Chissà se nei sei mesi trascorsi a Ladispoli nel 1987 in attesa del visto per gli Stati Uniti ( “Mi ricordo, abitavo in Via Palermo) Alexander Kenin immaginava che un giorno il mondo si sarebbe accorto di lui per aver saputo inventare dal nulla un mestiere e sopratutto una futura dominatrice del tennis.

“L’unione Sovietica non era il posto migliore per garantirsi un futuro”.

Solo nel 1987 con le aperture di Gorbaciov, l’America da sogno si trasforma in realtà, passando dall’Ungheria, all’Austria e per qualche mese nella cittadina del Lazio.

Dopo aver lavorato come tassista a New York, il signor Kenin diventa un tecnico informatico e perfeziona il suo inglese.

Nel 1998 torna a Mosca con la moglie e lì nasce Sofia.

Oggi Sofia Kenin batte in finale Garbine Muguruza e conquista gli Australian Open femminili.

E’il Primo successo in uno Slam della carriera per l’americana.