Condividi Pin 9 Condivisioni

“All’epoca non c’erano i fratini. Non lo potete spostare a Campo di Mare”

Sindaco Grando: “Cerveteri tenta di mistificare la realtà”-

Il Sindaco Alessandro Grando ha espresso la propria opinione riguardo al convegno “Quando Caravaggio sbarcò a Cerveteri”.

“Ho letto da qualche parte che ci sarà un convengo intitolato “Quando Caravaggio sbarcò a Cerveteri”

Anche Cerveteri scende in campo per Caravaggio

“Siamo all’ennesimo tentativo di mistificare la storia?”

“Caravaggio è sbarcato a Palo Laziale, quindi a Ladispoli!”

“Mettetevi l’anima in pace, all’epoca non c’erano i fratini a Palo, Caravaggio non lo potete spostare a Campo di Mare”.