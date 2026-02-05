“Per non dimenticare”: Cerveteri ricorda la tragedia delle Foibe e il dramma dell’esodo istriano-dalmata

Martedì 10 febbraio, alle ore 10:30, si terrà la deposizione di un omaggio floreale presso la targa dedicata ai Martiri e alle Vittime delle Foibe

“Una delle pagine più dolorose, buie e drammatiche della storia d’Italia. Cerveteri ricorda la tragedia delle Foibe e il dramma degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le proprie case dopo la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia”, ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. “Ai piedi della targa commemorativa deporremo un omaggio floreale per far sì che gli orrori del passato non si ripetano e affinché ciò che è stato non venga mai cancellato”.

Il 10 febbraio segna il Giorno del Ricordo, una ricorrenza istituita per coltivare il valore della memoria. “Vogliamo onorare il sacrificio di migliaia di civili e militari torturati e uccisi nelle foibe dalle milizie di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale”, prosegue il Sindaco. “L’umanità non può permettere il ripetersi di simili tragedie, specialmente oggi, mentre siamo costretti ad assistere a nuovi, drammatici scenari di guerra nel mondo”.

In conclusione, il Sindaco sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni: “Il nostro impegno è diffondere tra i più giovani la verità storica sull’esodo giuliano-dalmata, affinché siano loro i costruttori di pace del futuro, per un mondo libero dalla violenza e dall’ingiustizia”.