Civitavecchia, il capitano di Vascello Nicastro ha incontrato il Presidente Rocca

Negli scorsi giorni il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, da pochi mesi al Comando della Direzione Marittima del Lazio, ha incontrato il Presidente della Regione Rocca.
L’occasione ha permesso ai due vertici regionali di confrontarsi su tematiche che vedono entrambe le istituzioni in prima linea, ciascuna per le rispettive competenze.
Il Direttore Marittimo ha sottolineato la funzione marittima costiera quotidianamente svolta dalle articolazioni territoriali della Guardia Costiera presenti capillarmente in tutta la Regione ed auspicato una sinergica collaborazione istituzionale al fine di condividere linee di indirizzo omogenee per la prossima stagione estiva, con particolare riguardo alla sicurezza balenare. Entrambi hanno manifestato la volontà di mantenere alta l’attenzione nei confronti del trasporto marittimo insulare, a garanzia della necessaria continuità territoriale, peculiarità soprattutto dell’area pontina.
Il Comandate regionale ha, in ultimo, offerto la piena disponibilità a supportare con i propri uffici tecnici il vice presidente della Regione Angelilli nello svolgimento del delicato incarico appena conferitole quale commissario straordinario di Governo per la reindustrializzazione dell’area portuale di Civitavecchia. L’incontro rappresenta un’ulteriore importante tappa di un dialogo tra istituzioni al servizio dei cittadini.